Yakuza: Like a Dragon sigue dominando las ventas en Japón

Otra semana ha pasado y una vez más es tiempo de revisar las ventas de hardware y software en Japón, en esta ocasión, del 20 al 26 de enero. Al igual que la semana pasada, Yakuza: Like a Dragon sigue dominando la lista. Debido a que no vimos el lanzamiento de un gran juego recientemente, las posiciones no se han movido mucho.

Yakuza: Like a Dragon consiguió vender 39,719 unidades más, asegurando otra semana en el primer lugar. Sorprendentemente, Ring Fit Adventure sube hasta la segunda posición y las 39,217 copias vendidas le pisan los talones al nuevo juego de Yakuza.

Por su parte, Pokémon Sword and Shield siguen en tercera posición. Dragon Ball Z: Kakarot, quien llegó al segundo lugar la semana pasada, en esta ocasión vendió 25,669, y bajó hasta el cuarto puesto.

nulo tRrLM (); // Void Terrarium y Mistover para PlayStation 4 y Switch fueron los únicos lanzamientos nuevos de la semana pasada, pero ninguno de los títulos figuraba en el top 10.

En el lado del hardware, la familia Switch vendió 67,987 unidades, la familia PlayStation 4 vendió 6,330 unidades y la familia 3DS vendió 718 unidades.

Software:

–Yakuza: Like a Dragon – 39,719 (196,712)

–Ring Fit Adventure – 39,217 (622,646)

–Pokemon Sword / Shield – 37,950 (335,308)

–Dragon Ball Z: Kakarot – 25,669 (115,206)

–Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 12,875 (120,573)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (Versión de paquete incluida) – 10,827 (1,233,493)

–Super Smash Bros. Ultimate – 9,927 (3,532,729)

–Mario Kart 8 Deluxe – 9,008 (2,746,682)

–Luigi’s Mansion 3 – 6,065 (584,812)

–Splatoon 2 (Versión de paquete incluida) – 5,915 (3,301,208)

Hardware:

-Switch – 45,720 (10,699,464)

-Switch Lite – 22,267 (1,248,540)

-PlayStation 4 – 4,121 (7,393,404)

-PlayStation 4 Pro – 2,209 (1,433,097)

-New 2DS LL (including 2DS) – 660 (1,696,265)

-New 3DS LL – 58 (5,886,229)

-Xbox One S – 32 (92,754)

-Xbox One X – 26 (18,869)

Vía: Gematsu