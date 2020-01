El siguiente DLC de Dead Cells ya tiene fecha de lanzamiento

Dead Cells se ha convertido en uno de los mejores juegos indies de los últimos años. Después de ofrecernos un gran juego base, Motion Twin, los desarrolladores detrás de este roughlike, han revelado la fecha de lanzamiento de The Bad Seed, el siguiente gran DLC para este título.

The Bad Seed estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC y Móviles el próximo 11 de febrero y tendrá un precio de $4.99 dólares. Este contenido incluye un nuevo desarrollo y rumbo para nuestra la partida, así como nuevas opciones y elecciones para los usuarios. Se trata, básicamente, de una ruta que estará disponible desde el mismo inicio, y que no tendrá requisitos de experiencia o niveles precios.

A diferencia de otras expansiones del juego, The Bad Seed tendrá un precio para asegurar que el estudio pueda seguir trabajando para expandir este título y ofrecer más contenido sin precio alguno en el futuro.

Si deseas conocer más sobre Dead Cells, puedes checar nuestro gameplay aquí.

Vía: Motion Twin