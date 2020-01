Checa el corto animado de Cuphead que logró conmover a Studio MMHR

Cuphead logró cautivar al público no sólo con su retador gameplay, sino que su peculiar estilo visual y sonoro, que nos hace recordar a los años 20s y 30s, jugaron un papel importante en el éxito de este título. Ahora, un fan, conocido como Davy Productions, se pasó los últimos 4 meses de su vida trabajando en una animación stop-motion protagonizada por Cuphead y Mugman, la cual ha logrado cautivar a los desarrolladores, Studio MDHR.

El corto lleva el nombre de Cuphead: Chaotic Casino, y fue creado gracias a la serie de juguetes McFarlane Toys. Por otro lado, la música es la misma que podemos encontrar en el juego. Sin más agregar, aquí les dejamos este gran trabajo:

Words can hardly describe our reaction when we saw this unbelievable video from @DavidGa44259875.

Using figures from our @Todd_McFarlane toy collection, David spent a whopping 4 months crafting this stop-motion animated film. It's a must-watch!!https://t.co/22TBMNhwRR

— Studio MDHR (@StudioMDHR) January 28, 2020