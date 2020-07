Yakuza Kiwami 2 llegará a Xbox Game Pass a finales de julio

Rápidamente el Xbox One se está convirtiendo en la plataforma predilecta para experimentar la serie de Yakuza por primera vez. Gracias a Xbox Game Pass, varios juegos de la serie de SEGA están a la disposición del público de forma sencilla. Ahora, uno de los juegos más aclamados en la saga por fin llegará a esta plataforma a finales de este mes, hablamos de Yakuza Kiwami 2.

Así es, con un tweet de la cuenta oficial de SEGA, se ha revelado que Yakuza Kiwami 2 llegará a Xbox Game Pass para Xbox One y PC el próximo 30 de julio. Este título es un remake de la segunda entrega, lanzada en 2006 para PS2, y que ya jugamos en PS4 y PC hace un par de años.

There can only be one dragon!

Two dragons clash when Yakuza Kiwami 2 launches on Xbox One, Windows 10, and on Xbox Game Pass on July 30! pic.twitter.com/tbc1yWm7CE pic.twitter.com/egG9av1kV6

— SEGA Europe (@SEGA_Europe) July 13, 2020