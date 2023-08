Ubisoft anuncia Far Cry 7 inintencionalmente

Una nueva oferta de trabajo de Ubisoft en LinkedIn insinúa que Far Cry 7 está en desarrollo y que habrá modos multijugador. Ubisoft ha estado muy ocupada últimamente, con varios proyectos en marcha en múltiples franquicias. La compañía actualmente tiene 11 juegos de Assassin’s Creed en proceso, un remake del Splinter Cell original y supuestamente un nuevo título de Ghost Recon. Ahora, parece que tienen otro juego en desarrollo, Far Cry 7, que recientemente anunció una nueva vacante laboral.

Si bien Far Cry 6 fue un excelente juego, dejó mucho que desear para algunos fans. Sin embargo, su contenido descargable llevó a algunos desarrollos muy emocionantes. El villano de Far Cry 3, Vaas, regresó, insinuando su aparición como protagonista/antagonista en Far Cry 7.

Aunque todavía no sabemos mucho sobre el título de Far Cry no anunciado, Ubisoft publicó una vacante en LinkedIn a la cual después siguió un tweet con varias posiciones que buscan llenarse para crear un equipo que trabaje en el siguiente juego de la saga:

📢 CALLING ALL ARTISTS & DESIGNERS

We’re looking for seasoned professionals to join the Far Cry team! 🎬 Technical Director (Art)

👤 Team Lead Character Artist

⚙ Team Lead Level Designer

🎨 Lead VFX Artist

🖌 VFX Artist

💻 UX Designer FIND YOUR ROLE ➡ https://t.co/Tmgy3zgvri pic.twitter.com/1vzRd0QpbT — Ubisoft Toronto (@UbisoftToronto) August 8, 2023

No solo la oferta parece confirmar que Far Cry 7 está en desarrollo, sino que también podría tener un enfoque más centrado en el multijugador que las entregas anteriores. Títulos anteriores permitieron a los jugadores unirse con un amigo para explorar el mundo, completar misiones y más.

Si bien es probable que Far Cry 7 tenga una campaña cooperativa como sus predecesores, existe la posibilidad de que se agreguen más modos, potencialmente PvP u otros similares.

Una fecha de lanzamiento es actualmente un misterio para cualquiera, aunque una apuesta segura sería en algún momento de 2024.

Vía: Ubisoft Toronto

Nota del editor: No era una sorpresa que esto sucedería, la pregunta es, ¿podrá con tanto trabajo Ubisoft? ¿Canibalizará sus lanzamientos? Seguirán trabajando estas personas en Ubisoft tras el lanzamiento del juego?