Ubisoft pone gratis Far Cry 5 por tiempo limitado

Desde que las consolas de nueva generación llegaron al mercado, muchas compañías han hecho mejoras para ciertos juegos y que así cuenten con una actualización gratuita que aproveche el hardware de dichos dispositivos. Eso nos lleva al último parche que llegó para Far Cry 5, y para celebrar el acontecimiento, Ubisoft ha decidido dar una sorpresa a los fans.

Eso nos lleva a que el videojuego de disparos en primera persona se pondrá completamente gratuito dentro de algunos días más, concretamente del 23 al 27 de marzo del año en curso. Algo que cabe señalar, es que el cambio más notorio son los 60 cuadros por segundo en consolas, algo que solamente llega para los usuarios de PS5 y Xbox Series.

You've been waiting long enough… Welcome to Hope County!

Experience Far Cry 5 in native 60 FPS – available for PS5 & Xbox Series consoles … NOW!#FarCry5 will also have a FREE WEEKEND from March 23-27 on all consoles & PC.

Enjoy!#FarCry5Anniversary

— Far Cry 5 (@FarCrygame) March 16, 2023