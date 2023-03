Con el inicio de la fase final de My Hero Academia en la temporada 6, la serie debería acercarse a su final definitivo con la séptima. El acto final del manga original de Kohei Horikoshi ha llevado a Deku y al resto de los personajes de My Hero Academia al límite, ya que la lucha final entre héroes y villanos está en pleno apogeo, pero honestamente no queda mucho por explorar mientras la historia se prepara para su gran final.

Cada vez es más evidente que el final está cerca, por lo que sería lo mejor para el anime hacer lo mismo.

Si bien My Hero Academia está lejos de terminar, ya que cada nuevo capítulo del manga sigue revelando nuevos detalles sorprendentes para la batalla final que se avecina, está claro que se acerca el final de la lucha entre Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki. Pero a medida que el anime se acerca rápidamente a esta batalla final, una temporada más será suficiente para envolver adecuadamente todo lo que sucederá en esta guerra final dentro de su planificado conjunto de episodios.

La séptima temporada de My Hero Academia debería ser la última, principalmente por motivos de ritmo. No hay señales de que el manga termine en el futuro inmediato, pero echemos un vistazo a la temporada 6 de My Hero Academia para ver qué tan rápido puede avanzar el anime a través de un año de lucha en el manga.

El arco de la Guerra de la Liberación Paranormal duró más de un año en tiempo real con la publicación de sus capítulos, pero el anime fue capaz de adaptarlo completamente en un solo bloque de episodios. De hecho, la temporada 6 de My Hero Academia llevará directamente a esta batalla final al finalizar.

No solo es probable que cubra esta batalla final en un solo bloque de episodios, sino que realmente debería hacerlo. My Hero Academia ya no es tan impresionante como lo era al principio. Es el resultado de muchos factores diferentes (la pandemia mundial ciertamente jugó un papel en cambiar mucho de cómo se produjo cada anime en los últimos años), pero algo en My Hero Academia también da la sensación de que se está acelerando hacia el final.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Me gustan los animes que terminan, y más si son 13 o 30 capítulos, creo que son mejores porque saben que tienen que concluir en lugar de alargar tanto las cosas y permitir el abuso del relleno. Es hora de maratonear My Hero Academia.