Tráiler de los últimos capítulos de Cobra Kai

Después de meses de espera, Cobra Kai, por fin, llegará a su fin. Por medio de sus redes oficiales, Netflix ha compartido el primer tráiler de la tercera parte de la sexta y última temporada de la aclamada serie secuela de The Karate Kid. Aquí podemos ver algunos de los eventos que nos esperan en solo 10 días.

La sexta y última temporada de Cobra Kai se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos meses, con 15 episodios divididos en tres partes distintas. Las dos primeras ya están disponibles en Netflix, y el último lote de cinco capítulos llegará a la plataforma de streaming el próximo 13 de febrero. Es así que el nuevo tráiler nos da el primer vistazo a esta conclusión.

Como pudieron ver, estos capítulos retoman los eventos después del Sekai Taikai, que tuvo un final abrupto. Al igual que un poema, la historia regresa a donde todo comenzó, el All Valley, en donde todos los personajes que hemos visto a lo largo de seis temporadas por fin se reunirán en un solo lugar. Sin embargo, este no es el final de la historia, puesto que The Karate Kid: Legends llegará a los cines este año.

Recuerda, los últimos capítulos de la sexta temporada de Cobra Kai estarán disponibles en Netflix el próximo 13 de febrero. En temas relacionados, Cobra Kai vuelve a fracasar en visitas. De igual forma, spin-off de Cobra Kai estaría en camino.

Nota del Autor:

Ya es hora de que esta serie llegue a su fin. Sigo siendo un gran fan, pero el calendario de estreno que le impuso Netflix en la última temporada ha estropeado la emoción del público, y es algo triste que su desenlace no sea emocionante como muchos esperábamos.

Vía: Netflix