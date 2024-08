La primera parte de la última temporada de Cobra Kai ya se estrenó en Netflix, y si bien estos episodios no han tenido el éxito deseado, el gigante de streaming no se da por vencido con esta propiedad, por lo que ya están pensando en darle luz verde a un nuevo spin-off, uno que estaría enfocado en el Maestro Miyagi.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los creadores de Cobra Kai, Hayden Schlossberg, Josh Heald y Jon Hurwitz, ya estarían trabajando en una precuela de The Karate Kid, una que esté enfocada en el pasado del Maestro Miyagi, un elemento que conmovió a muchos durante la trilogía original de películas, pero nunca vimos en su totalidad. Esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que la sexta temporada explora un poco este tema, y es algo que seguramente cobrará un mayor peso conforme nos acerquemos al final de Cobra Kai. Esto fue lo que comentó Schlossberg al respecto:

“Pensamos en spin-offs de Cobra Kai todo el tiempo. Cobra Kai en sí es, en cierto modo, un spin-off de The Karate Kid. Tomamos esa rama y creamos nuestro propio árbol a partir de ella, y sentimos que podríamos hacer eso con cualquiera de los personajes del programa. Es una de las razones por las que hicimos la historia de la caja de Miyagi esta temporada. Abre todas estas preguntas sobre el Sr. Miyagi y cómo era su vida, y eso es algo que hemos querido hacer durante un tiempo”.

Si bien por el momento no hay información por parte de Netflix sobre un nuevo spin-off de The Karate Kid, los creadores de Cobra Kai hablan de este proyecto de tal forma que señala que ya están trabajando en esta nueva serie, o al menos en su pre-producción. Con un evento de Netflix planeado para septiembre, es probable que el próximo mes tengamos más información sobre el futuro de esta serie.

Recordemos que también está en desarrollo una nueva película de The Karate Kid, en donde Ralph Macchio volverá a interpretar a Daniel en la pantalla grande, esto junto a Jackie Chan. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el evento de Netflix para septiembre aquí.

Nota del Autor:

No estoy seguro de que una serie de Miyagi pueda funcionar tan bien como lo ha hecho Cobra Kai. No es imposible, pero tampoco es sencillo de hacer, especialmente considerando que Pat Morita está muerto, y durante Cobra Kai no se intentó usar a otro actor para mostrarnos alguna escena del pasado con este personaje.

Vía: The Hollywood Reporter