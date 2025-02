The Fantastic Four: First Steps es una de las películas más esperadas del año. Después de mucho tiempo de espera, la aclamada familia de Marvel debutará en el MCU. Si bien aún tenemos que esperar un par de meses para el estreno de esta cinta, el día de hoy se ha revelado el primer teaser de esta película.

Por medio de sus redes sociales, Marvel compartió el primer teaser de The Fantastic Four: First Steps. Aunque el video es bastante corto, nos muestra un poco de la época en la que esta cinta se va a desarrollar, así como del universo alterno que veremos en pantalla.

Junto a esto, se ha confirmado que el día de mañana, 4 de febrero, a las 6:00 AM (hora de la Ciudad de México), se estrenará el primer tráiler oficial de The Fantastic Four: First Steps, el cual seguramente nos dará un mejor vistazo a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach como Mr. Fantastics, Invisible Woman, The Human Torch y The Thing.

Te recordamos que The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines el próximo 25 de julio de 2025. En temas relacionados, Chris Evans no aparecería en Avengers: Doomsday. De igual forma, estos serían los personajes sorpresa en Avengers: Secret Wars.

Nota del Autor:

The Fantastic Four: First Steps es una de las películas que más espero del año. Esta siempre ha sido una saga muy interesante que merece la atención del público, y con un gran talento detrás del proyecto, todo indica a que este será un éxito garantizado para Marvel.

