Febrero será un gran mes para Demon Slayer

Febrero será un mes muy importante para los fans de Demon Slayer. Si bien aún falta algo de tiempo para que la siguiente película del anime esté disponible, se ha revelado que a lo largo de las próximas semanas las obras de teatro de la adaptación de Koyoharu Gotōge llegarán a YouTube sin restricción de región.

Por medio de un comunicado, Aniplex ha confirmado que las cuatro obras de teatro de Demon Slayer estarán disponible en su canal oficial de YouTube de forma completamente gratuita y sin alguna restricción de región. Esto significa que podrás disfrutar de esta adaptación en México, Estados Unidos, o cualquier otra parte del mundo sin usar un VPN.

Sin embargo, no todas son buenas noticias, cada una de estas cuatro obras solo estará disponible dos días después de su estreno en YouTube. En el caso de la primera, por ejemplo, llegó a esta plataforma el pasado 1 de febrero, y hoy, 3 de febrero, desaparecerá de este sitio. Esto significa que tienes que ser rápido para disfrutar de este trabajo. Estas son las fechas de estreno para cada una de estas puestas en escena:

Obra de teatro Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

1 de febrero de 2025 (sábado) 20:00 – 3 de febrero de 2025 (lunes) 23:59

Obra de teatro Demon Slayer Parte 2 Vínculos

8 de febrero de 2025 (sábado) 20:00 – 10 de febrero de 2025 (lunes) 23:59

Obra de teatro Demon Slayer Parte 3: Infinite Dream Train

15 de febrero de 2025 (sábado) 20:00 – 17 de febrero de 2025 (lunes) 23:59

Obra de teatro Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Parte 4: Infiltración en el Distrito Rojo

22 de febrero de 2025 (sábado) 20:00 – 24 de febrero de 2025 (lunes) 23:59

Por si fuera poco, se ha confirmado que una nueva obra de teatro está en camino, aunque solo a Japón. La puesta en escena está basada en el arco de Swordsmith Village del anime y manga. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Part 5: Attack on the Swordsmith Village se presentará en vivo en Japón este abril en Tokio e Hyogo. En temas relacionados, tráiler de Demon Slayer: Infinity Castle confirma doblaje. De igual forma, filtran la fecha de estreno de esta cinta.

Vía: CBR