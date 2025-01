Se filtra fecha de estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito

Para quien no lo sepa, la franquicia de Demon Slayer o Kimetsu No Yaiba no terminará en formato animación con una simple temporada más, sino que lo hará con algunas películas que cubren el arco denominado como El Castillo Infinito, con las batallas decisivas de Tanjiro y sus compañeros. Y si bien no se han dado fechas sobre el estreno de las mismas, parece que los descuidos no se han hecho esperar.

La esperada película ha generado revuelo tras filtrarse sorpresivamente su fecha de estreno internacional. A través de una lista oficial publicada por la cadena alemana CineStar, se reveló que la película llegará a los cines en dicho país el próximo 25 de septiembre de 2025.

Aunque la lista aparece como provisional, con el título tentativo “Untitled Sony/Crunchyroll/Aniplex Event Film” y sin imagen de portada, las descripciones confirmaron que se trata de la adaptación del arco El Castillo Infinito. Este filme cubrirá desenlace del manga creado por Koyoharu Gotouge, adaptando uno de los momentos más intensos y emocionantes de la serie.

German CineStar has now listed the 'Untitled Crunchyroll/Sony/Aniplex Event Film' with a Kimetsu no Yaiba 'Infinity Castle Arc' Movie description. The movie would be distributed in Germany starting September 25th, 2025.https://t.co/lMQTazFeAT https://t.co/x1pgVSO9SN pic.twitter.com/KcNM9xcJjO — Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 10, 2025

La historia seguirá a Tanjiro Kamado, Nezuko y los Hashira mientras enfrentan a los demonios de las Lunas Superiores en su lucha contra Muzan Kibutsuji. En el peligroso Castillo Infinito, una dimensión cambiante y caótica, los cazadores de demonios deberán unir fuerzas para proteger a la humanidad y poner fin a la amenaza de los demonios de una vez por todas.

Con esta filtración, los fanáticos de Demon Slayer alrededor del mundo han encendido sus expectativas, esperando pronto confirmaciones sobre la fecha de estreno en otras regiones. El filme promete una experiencia visual espectacular y un cierre inolvidable a la icónica saga de los cazadores de demonios, así que para quienes esperan conclusión en la animación tradicional, no la van a tener.

Vía: CBR