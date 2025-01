PlayStation toma el CES 2025 como palestra

En medio de los rumores diarios respecto a las filtraciones de lo que será Nintendo Switch 2 y el eventual sucesor del Xbox Series X|S, se ha celebrado en la ciudad de las Las Vegas, el CES 2025, que ha tenido grandes revelaciones en el marco tecnológico y por supuesto, los videojuegos no podían faltar.

PlayStation dejó patente que su estrategia corporativa pasa por diversificar sus propiedades intelectuales hacia otros tipos de entrenamiento y anunció que Ghost of Tsushima contará con una adaptación al anime que debutará en Crunchyroll hasta 2027, mientras que Helldivers tendrá un largometraje.

De igual modo, la casa propietaria de God of War ha rescatado la producción de Horizon Zero Dawn del formato de serie para trasladarla a la pantalla grande, al igual que Until Dawn, la cual para desgracia de los fans no tendrá relación directa con su homólogo en los juegos de video sino que transcurrirá en el mismo universo.

El broche de oro lo puso el tráiler y la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us que estará disponible el próximo mes de abril. En cuestión de videojuegos, Ryu Ga Gotoku dio a conocer el video conceptual del siguiente Virtua Fighter, evidenciando que tendrá una calidad técnica espectacular.

Como era de esperarse, en el rubro del hardware hubo muchas novedades, toda vez que Nvidia dio el banderazo de salida para sus nuevas tarjetas gráficas destinadas a computadoras con una amplia gama de precios y cuyos modelos más potentes, se beneficiarán del reciente estándar 2.2 del cable HDMI.

Nuevas portátiles enfocadas al gaming con arquitectura de PC están en camino, siendo el caso de Blade 16 y de Legon Go S, a cargo de Razer y Lenovo, respectivamente. Sony quiso sumarse a esta tendencia y reveló accesorios en color negro para PS5, entre los que destacan PlayStation Portal y el control Edge, además de audífonos.

El presente año apenas ha comenzado y los motores se encienden para recibir algunos de los videojuegos más esperados. Sólo es cuestión de tiempo para que la gran N, proceda a mostrar por todo lo alto, al sucesor de Nintendo Switch, que sin duda alguna, acaparará todas las portadas en el corto y mediano plazo.