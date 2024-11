Cobra Kai vuelve a fracasar en vistas

En su momento, Netflix se caracterizó por estrenar todos los episodios de una temporada en un solo día. Sin embargo, este formato ha cambiado con el paso del tiempo. Si bien la empresa aún no libera capítulos de forma semanal, su nuevo formato por grupos ha sido poco efectivo, como lo ha demostrado la última temporada de Cobra Kai.

Para aquellos que no lo sepan, el segundo grupo de capítulos de la última temporada de Cobra Kai llegaron a mediados de mes a Netflix. Sin embargo, su desempeño ha estado por debajo de los visto en los primeros capítulos. Mientras que la Parte 1 arrancó con 14.6 millones de visitas, Parte 2 apenas alcanzó 7.4 millones en su primera semana en la plataforma.

Esto representa una caída sustancial que nos habla sobre el poco éxito que ha tenido este formato de liberar capítulos. Sin embargo, es probable que Netflix no lo vea así. En lugar de medir el desempeño de cada Parte, la compañía de streaming toma los números generales de toda la temporada, por lo que no pueden ver claramente sus errores.

Cobra Kai es solo el ejemplo más reciente de este problema, y es que otras series de Netflix con este formato tienen desempeños similares. Generalmente, el inicio es positivo, pero a la gente se le olvida ver el resto de los capítulos, y es que esperar meses por ver cuatro o cinco capítulos más es algo que genera poco interés. La pregunta es si la compañía seguirá con esto para la última temporada de Stranger Things, u optaron por algo más tradicional. En temas relacionados, un spin-off de Cobra Kai está en camino.

Nota del Autor:

Es cierto que este modelo de estreno no es favorable para las series. En mi caso, se me había olvidado que la segunda ya se había estrenado, y esto no es todo, porque no tengo idea de cuándo es que la serie acaba.

Vía: Collider