Uno de los aspectos más importantes de Los Simpsons siempre han sido las voces de sus personajes, ya sea que estemos hablando de la versión original en inglés, o en cualquiera de sus tantos doblajes. De esta forma, siempre es una sorpresa escuchar que uno de los actores deja el show. En este caso, la responsable de Milhouse Van Houten deja la serie animada.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, Pamela Hayden, quien le da voz a Milhouse y a Jimbo en inglés, ha confirmado que después de más de 30 años en Los Simpsons, tiene pensado abandonar su participación en la serie para dedicarse a otras ramas artistas. De esta forma, el capítulo siete de la temporada 36, el cual se emitirá el 24 de noviembre, será la última vez en donde podremos escuchar a Hayden en alguno de sus ya icónicos papeles. Esto fue lo que comentó:

Thank you for 35 years of Milhouse and so many more, Pamela Hayden!

Watch her final performance on #TheSimpsons this Sunday on @FOXTV, next day on @hulu. pic.twitter.com/Ywr55m2Xwh

— The Simpsons (@TheSimpsons) November 20, 2024