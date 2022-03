Tokyo Revengers entra en pausa indefinida

Aunque Tokyo Revengers, el aclamado manga de Ken Wakui se encuentra a la mitad de su último arco, los fans de esta obra tendrán que esperar antes de ver la conclusión de la historia de Takemichi Hanagaki. Por medio de un comunicado, se ha confirmado que el manga entrará en una pausa indefinida a causa de complicaciones relacionadas con el COVID-19.

De acuerdo con Siliconera, gente relacionada con Wakui se ha infectado de coronavirus. Aunque no se revelaron los nombres de estas personas, la situación ha sido tan grave, que la producción del manga se ha detenido por completo, y por el momento se desconoce cuándo es que este manga regresará a su publicación semanal una vez más.

Esta no es la primera vez que esta serie se ve afectada por la pandemia. En 2020, Warner Bros. Japan reveló que la película live action de Tokyo Revengers se retrasaría indefinidamente, y no fue sino hasta julio de 2021 que esta cinta llegó a las salas de este país. Esperemos que la espera por el siguiente capítulo del manga no sea tan larga.

Nota del Editor:

Esta es una situación bastante complicada. Aunque no se dieron nombres, seguramente las personas infectadas fueron los asistentes del mangaka, y poner en riesgo su salud es un riesgo que no se está corriendo. Solo tendremos que esperar para el final de esta obra.

Vía: Siliconera.