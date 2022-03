Un nuevo juego de Cazafantasmas está en camino

Illfonic es un estudio conocido por sus juegos asimétricos basados en propiedades clásicas del cine. En el pasado vimos cómo este equipo llevó a las series de Friday the 13th y Predator a este mundo multiplayer, y ahora es el turno de que Ghostbusters se une a este grupo con Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Similar a otros juegos de este estilo, Ghostbusters: Spirits Unleashed nos presenta un multiplayer en donde cuatro jugadores tomarán el papel de cazafantasmas, y una persona más interpretará a un fantasma con el objetivo de causar tanto caos como sea posible. A diferencia de Friday the 13th: The Game y Predator: Hunting Grounds, el enfoque está en el público en general, y no en el adulto, es decir, esta entrega no será violenta.

Como cazafantasmas, los jugadores tienen a su disposición paquetes de protones, lanza partículas, trampas fantasma y un medidor PKE en primera persona para rastrear, atacar y someter fantasmas. Como una de las entidades del otro mundo, la quinta persona también aterrorizará a los ciudadanos comunes en una variedad de lugares, poseerá objetos en el entorno y se teletransportará a través de mapas.

Entre partidas, los jugadores pueden visitar el cuartel clásico de los Cazafantasmas para mejorar su equipo, y hablar con Winston Zeddemore, con la voz de Ernie Hudson, y Ray Stantz, interpretado por Dan Aykroyd. El tráiler de Ghostbusters: Spirits Unleashed muestra al menos cuatro fantasmas jugables, incluido Slimer. Illfonic también promete múltiples mapas e insinuó herramientas desbloqueables de Cazafantasmas que los fanáticos no han visto antes.

Ghostbusters: Spirits Unleashed llegará al PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, vía la Epic Games Store, a finales de 2022. En temas relacionados, puedes checar más sobre Ghostbusters aquí.

Nota del Editor:

Predator: Hunting Grounds fue un juego bastante divertido con muchos errores. Por lo visto, parece que Illfonic está haciendo todo lo posible para remediar sus problemas, y entregar una experiencia sólida y divertida. Como fan del estudio y los cazafantasmas, no puedo esperar para tener este juego en mis manos.

Vía: Illfonic