Jujutsu Kaisen es el manga más vendido de 2022

La industria del manga sigue creciendo en Japón. Después de un fantástico 2021 para esta industria, los primeros reportes de 2022 señalan que este año también será fantástico. Es así que Jujutsu Kaisen se posiciona una vez más como una de las obras más populares de los últimos meses.

De acuerdo con una lista creada por Oricon, la cual está conformada por las ventas de mangas en Japón entre el 1 de enero y 6 de marzo de 2022, Jujutsu Kaisen ha logrado vender más de 6.3 millones de copias en este lapso de tiempo. Aquí también encontramos nombres como My Hero Academia, One Piece, Demon Slayer, y muchos más en los primeros 10 lugares.

Esta es la lista completa:

–Jujutsu Kaisen – 6,377,379

–Tokyo Revengers – 5,093,404

–One Piece – 2,100,000

–Demon Slayer – 2,061,092

–Mystery to Iu Nakare — 1,845,000

–My Hero Academia – 1,776,139

–Kaiju No. 8 – 1,300,000

–Kingdom – 1,200,000

–World Trigger – 1,000,000

–My Dress-Up Darling – 835,000

Considerando el calendario de estrenos de Jujutsu Kaisen por fin está en marcha de una forma normal, no es una sorpresa ver que esta obra venda bastante bien. Junto a esto, el estreno de Jujutsu Kaisen 0 seguramente ayudó en este apartado. De igual forma, la aparición de My Dress-Up Darling podría sorprender a más de uno, pero considerando el éxito del anime no debería ser una gran sorpresa.

Nota del Editor:

Es bueno ver que Jujutsu Kaisen por fin regrese a entregar capítulos semanales, aunque ocasionalmente hay problemas. Considerando que la película de Jujutsu Kaisen 0 llegará a otros países en los próximos meses, es más que seguro que esta sea una posición que no cambiará.

Vía: TV Fandom Lounge