Aquí el primer tráiler para el anime de Tekken

Y así de la nada, Netflix y Bandai Namco han anunciado Tekken: Bloodline, un anime inspirado en la popular franquicia de videojuegos que estará llegando a la plataforma de streaming en algún punto de este año. Jin Kazama será el protagonista de la serie, y por acá le puedes echar un vistazo a su primer adelanto en video.

Netflix describió a la serie de la siguiente manera:

“‘El Poder lo es todo.’ Jin Kazama aprendió las artes marciales de su familia desde temprana edad gracias a su madre. Aún así, no tuvo el poder para detener a una monstruosa maldad que apareció de la nada y que destruyó a todo lo que él quería, cambiando su vida para siempre. Enojado consigo mismo por no poder hacer nada al respecto, Jin juró venganza y buscó el poder absoluto para lograrlo. Su misión lo llevará a la misión definitiva en un escenario de batalla global – El Torneo King of Iron Fist.”