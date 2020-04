Todo esto llegará a Xbox Game Pass durante abril

No hay mejor forma de sobrellevar la cuarentena, que jugando, y Microsoft te tiene cubierto en este departamento. Xbox Game Pass te ofrece una gran selección de juegos, tanto para Xbox One como para PC, sin la necesidad de vaciar tu cartera. A partir de mañana veremos un par de agregados que sin duda serán del agrado del público.

Para comenzar, los usuarios de Xbox Game Pass para consola podrán disfrutar de The Long Dark a partir del 16 de abril. El 21 de este mes, el carismático Gato Roboto se suma a esta colección. Podrás disfrutar del thriller sci-fi, Deliver Us to the Moon, el próximo 23 de abril. El último día del mes, es decir, el 30, HyperDot y Levelhead también estarán a tu disposición.

En cuanto a PC, Deliver Us to the Moon estará disponible el próximo 23 de abril. Gato Roboto se suman a este catálogo el 21 de abril. El tan esperado Gears Tactics podrá ser tuyo desde día uno en este servicio, es decir, el 28 de abril. Levelhead llegará a Xbox Game Pass para PC el 30 de abril. HyperDot, The Long Dark y Machinarium también se unirán a este servicio, aunque por el momento se desconoce cuándo.

Cabe señalar que Gato Roboto, Deliver Us to the Moon, Levelhead y Gears Tactics estarán disponible en Xbox Game Pass el mismo día que llegan a Xbox One y PC. En temas relacionados, Alien: Isolation ya se encuentra disponible en este servicio. Lamentablemente, Square Enix ha confirmado que Final Fantasy XIV no llegará a Xbox Game Pass.

Vía: Xbox