Así de increíble se ve Johto dentro de Animal Crossing: New Horizons

Ya casi se cumple un mes desde que Animal Crossing: New Horizons llegó a nuestras vidas. Durante este tiempo, hemos visto cómo la imaginación de los usuarios ha volado al recrear algunas de las locaciones más icónicas de los videojuegos en una pequeña isla. Ahora, un usuario ha decidido llevar un pequeño pedazo de Johto a su comunidad de animales.

Utilizando las herramientas que proporciona New Horizons, el usuario hinopika ha recreado un poco de la región de Johto de Pokémon Gold and Silver. La atención al detalle es impresionante. El suelo nos presenta con un pixelart de las rutas de esta región. El avatar de esta persona usa un traje que lo convierte en Cyndaquil.

Incluso podemos ver locaciones icónicas de Johto como el Lake of Rage, en donde encontramos a un Shiny Gyarados. También podemos apreciar una recreación del Ilex Forest, con todo y un pequeño altar a Celebi. Hasta hay una Snorlax bloqueando el paso. A esta ritmo, sólo será cuestión de tiempo para ver obras como Skyrim o Breath of the Wild recreadas en New Horizons.

En temas similares, ya puedes usar ropa de Xbox en New Horizons. De igual forma, este título ha dejado de venderse en China debido a que algunos usuarios protestaron contra el gobierno de su país dentro del juego.

Vía: hinopika