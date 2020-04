Tiembla de horror con el nuevo tráiler de The Dark Pictures: Little Hope

Bandai Namco por fin nos entregado el primer tráiler de The Dark Pictures: Little Hope, el segundo título en esta antología de juegos de horror. Esta nueva entrega está enfocada en los juicios de brujas en América y los horrores que dejaron atrás.

El trailer comienza con The Curator, quien actúa como narrador en estos juegos, deambulando por su estudio y contándonos sobre la historia de un pueblo llamado Little Hope. Mientras habla, vemos un pequeño destello de los personajes que, probablemente, controlemos. El elenco incluye una variedad de adolescentes, incluido uno interpretado por Will Poulter.

The Dark Pictures: Little Hope es el segundo juego de la serie Dark Pictures. Supermassive, desarrolladores de estos juegos, han dicho que quieren crear varios juegos más en la serie que actuarán como una antología de terror donde los jugadores tienen el control del resultado. La serie pone a los jugadores en control de una pequeña banda de personajes al permitirles tomar decisiones que van desde el diálogo hasta si verifica la sala espeluznante solo o no.

Little Hope saldrá en algún momento de este verano para PC, Xbox One y PlayStation 4. Te recordamos que The Dark Pictures Anthology estará compuesta de ocho juegos de terror, y Little Hope es el segundo título de esta saga. De igual forma, ya puedes disfrutar de Man of Medan en compañía de un amigo de forma gratuita.

Vía: Bandai Namco