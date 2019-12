The Witcher 3 logra récord de jugadores en Steam gracias a la serie de Netflix

A principios de la década no muchos conocían el nombre de The Witcher, pero ahora, a finales de 2019, esta propiedad se ha convertida en una saga de juegos exitosa, los libros del autor polaco Andrzej Sapkowski se conocen a nivel mundial, y la serie de Netflix simplemente ha aumentado la popularidad de este producto.

De acuerdo con Marcin Momot, integrante de CD Projekt Red, estudio responsable de la serie de juegos de The Witcher, durante el fin de semana, la tercera entrega de esta serie de juegos logró alcanzar la cantidad 90,000 personas jugando al mismo tiempo en Steam.

Esta cifra sólo toma en cuenta a las cuentas de PC, probablemente esta cantidad sería mayor si tomamos en consideración a las personas que decidieron retomar o incursionar por primera vez en el mundo virtual de Sapkowski gracias a Netflix.

New player record for @witchergame on @Steam, over 4 years after the release! ❤️ pic.twitter.com/mTGvmrMM5a

— Marcin Momot (@Marcin360) December 29, 2019