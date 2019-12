GTA V y Minecraft fueron de los juegos más vendidos este año en EE.UU.

Mat Piscatella, analista del NPD Group, ha revelado que Grand Theft Auto V y Minecraft tuvieron el mayor número de menciones en las tablas de ventas de la compañía sobre los 20 videojuegos mejor vendidos de este año en los Estados Unidos. Para ser exactos, GTA V tuvo 74 menciones y Minecraft, 73. Checa aquí todos los demás títulos que figuran múltiples veces en este listado.

Reviewing The NPD Group’s US top 20 best-selling Video Games by month for the 2010’s and this fact still blows my mind… GTAV has charted in 74 of the 75 months since its debut in Sep ’13, including hitting #19 in Nov ’19. Absolutely unprecedented.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 26, 2019