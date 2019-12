Death Note regresará en 2020 con un nuevo manga

No es ninguna sorpresa que Tsugumi Oda y Takeshi Obata, creadores de Death Note, llevan trabajando desde abril en un nuevo manga basado en este universo. Ahora, finalmente sabemos cuándo llegará a nuestras manos esta continuación y la noticia seguramente alegrará a todos los fans de esta saga.

Este nuevo manga one-shot, es decir, de un solo número, estará disponible a partir de 2020 y será publicado en la publicación número tres de la revista Jump SQ. Contará con 87 páginas, y en esta ocasión la historia evidentemente no estará centrada en Light Yagami, después de los acontecimientos del final del manga original. Sin embargo, Ryuk estará de regreso con un nuevo usuario portador de la libreta.

Tsugumi Oba and Takeshi Obata will be publishing a new Death Note One-Shot in Issue #3 of Jump SQ. It will have 87 pages. pic.twitter.com/IDrIESwc1y

— Weekly Shounen Jump (@WSJ_manga) December 26, 2019