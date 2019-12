The Witcher ya es una de las series más solicitadas en Estados Unidos

Mientras que las reseñas por parte de la crítica hacia The Witcher parecen ser mixtas, los fans claramente la están amando. La serie actualmente cuenta con una calificación del 93% por parte de los usuarios, con más de 12,000 reseñas en Rotten Tomatoes, y parece ser que está atrayendo a una enorme cantidad de personas hacia Netflix en los Estados Unidos.

Parrot Analytics recientemente compartió unas cifras que muestran a The Witcher como una de las series en streaming más solicitadas en Norteamérica. De acuerdo con este estudio, The Witcher es la tercer serie más solicitada del país, quedando únicamente por detrás de Stranger Things y The Mandalorian. Para determinar qué tan solicitado es un programa, Parrot toma en cuenta “expresiones de solicitud”, es decir, un conglomerado de audiencia, deseo por parte de la comunidad, y enganche social.

Netflix claramente tiene mucha fe en este programa, pues incluso antes de que se estrenará la primer temporada, la plataforma ya había dado luz verde para una segunda.

Via: Business Insider