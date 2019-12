Hideo Kojima revela sus conceptos iniciales para Death Stranding

Hideo Kojima ha compartido unos documentos de las etapas tempranas de Death Stranding para darle a sus seguidores una idea de cómo se veía el juego cuando tenía que presentarlo a los ejecutivos. Dos infografías nos detallan que los jugadores no solo debían hallar su propio camino, sino seguir el de los demás para evitar perderse. Al igual que la versión final, los recursos serían compartidos entre diferentes usuarios, aunque el progreso sería individual.

While I was writing the concept for the next project I found the old documents in my computer, I miss those early days of working on DS presentation doc. pic.twitter.com/ZnSSXwslr9

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 24, 2019