The Umbrella Academy es renovada oficialmente para una tercera temporada

A pesar de no haber tenido tanto éxito en el mundo de los cómics, la adaptación de TV de The Umbrella Academy se ha convertido en uno de los más grandes éxitos para Netflix. Después de dos triunfantes temporadas, la plataforma de streaming ha renovado de forma oficial una tercera parte y acá te compartimos todo lo que se sabe hasta ahora.

La noticia fue compartida vía Twitter por la cuenta oficial de Netflix:

¡La tercera temporada de The Umbrella Academy está sucediendo oficialmente!”

“¡Todavía no acaban!

They’re not done yet!

The Umbrella Academy Season 3 is officially happening! pic.twitter.com/Vg7jXrXwnV

— Netflix (@netflix) November 10, 2020