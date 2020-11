YouTube se cae a nivel mundial

¿Problemas con YouTube? No estás solo. Al momento de redactar esta nota, la plataforma de videos no funciona como debe, ¿qué está pasando exactamente? Aunque es posible acceder al sitio como si nada, los videos no se están reproduciendo y lo único que verás es el símbolo de carga girar constantemente.

De acuerdo con el sitio DownDetector, se reporta un enorme pico el día de hoy a las 6PM en cuanto a fallas, como podrás ver en la siguiente gráfica:

Y tal y como te lo mencionaba anteriormente, el problema no es tanto con el sitio, sino con la reproducción de videos:

Una vez que todo regrese a la normalidad te lo estaremos comunicando a través de este mismo medio y redes sociales.

Fuente: DownDetector