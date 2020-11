Xbox pide de favor “No le eches humo a tu Series X”

El Xbox Series X ya está disponible de forma oficial en todo el mundo, y si ya tienes el tuyo, estarás consciente de todos los cuidados y medidas de precaución que debes tener con él. Por si no era lo suficientemente claro, Xbox tiene una importante recomendación para ti que ayudará a prolongar la vida de tu nueva consola.

Vía redes sociales, la cuenta oficial de Xbox ha compartido un mensaje que, por más obvio que sea, se vieron en la necesidad de hacerlo:

We can’t believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020