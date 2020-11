Usuario de internet crea video de un Series X expulsando humo para engañar al público

Con la nueva generación en marcha, es un hecho que estas nuevas consolas pueden sufrir de algún problema de fábrica que hasta el momento se desconoce. Sin embargo, también es importante mencionar que en algunas ocasiones estos, problemas resultan ser un engaño por parte de los usuarios. Ahora, desde hace un par de horas ha circulado un video en donde podemos ver a un Xbox Series X rodeado de humo, insinuando que la consola sufre de un grave problema de calentamiento.

Después de que el original video comenzara a circular en Twitter, algunos usuarios notaron que este humo era fácil de crear con un vaporizador. De esta forma, una persona puede lanzar el vapor en la parte inferior de la consola, solo para después verlo salir en la sección superior, y así causando el efecto de humo que ha alarmado a más de uno en la red social.

how to get your Xbox Series X to blow up:

1) buy a vape

2) blow vape into bottom of Xbox

3) feel proud of the smoke you created

4) post to Twitter and profit

video via @XboxStudio 👇pic.twitter.com/RxLI62uxmg

— Tom Warren (@tomwarren) November 11, 2020