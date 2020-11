Los juegos exclusivos no determinarán el éxito del Series X|S, asegura Phil Spencer

Pese a que el Xbox Series X y Series S ya se encuentran en los anaqueles de las tiendas, los fans carecen de una gran exclusiva first party para disfrutar en estos momentos. Aunque Phil Spencer, jefe de Xbox, es consiente de esto y lamenta el hecho de que Halo Infinite no esté disponible actualmente, recientemente mencionó que este no es un factor determinante para el éxito de la consola, al menos al principio.

En una entrevista con ShackNews, Spencer mencionó que es lamentable el retraso de Halo Infinite, pero el directivo considera que el factor que determinará el éxito de su consola durante su lanzamiento, no serán los juegos exclusivos, sino la cantidad de unidades disponibles durante este fin de año. Esto fue lo que comentó:

“Quería a Halo Infinite de salida; no hubo duda de ello, y nosotros creímos que esto hubiera sido un momento especial porque la última vez que publicamos un Halo y una consola al mismo tiempo, fue con el Xbox original. Las ventas van a estar dictadas por el suministro estas navidades. Sé que habrá medios que quieran comparar el catálogo de lanzamiento de Xbox frente al de PS5. Pero, si ambas están completamente agotadas, no estoy seguro de que el catálogo de lanzamiento haya tenido mucho impacto en nada más que en la nota de algún análisis. La cosa número 1 que va a dictar cuántas consolas vendemos no es la competencia, y no es Halo o el catálogo inicial. Va a ser cuántas unidades podemos fabricar. Nuestras reservas se agotaron en horas, y lo mismo le ha pasado a la competencia. Existe una gran demanda por las consolas ahora mismo, y ambos vamos a fabricar tantas como podamos. Así que creo que la posibilidad de lanzar Halo Infinite junto a una Xbox era más una cosa de marca, y un momento emocional para nosotros, que algo determinante para el lanzamiento”.

Aunque es cierto que la cantidad de unidades disponibles será un factor determinante durante la temporada de fin de año, el público también considera el tipo de juegos disponibles en la consola al momento de elegir entre un PS5 y Xbox Series X|S.

En temas relacionados, Phil Spencer reveló que Xbox estuvo a punto de cerrar tras el lanzamiento del One. De igual forma, usuarios de internet engañan al público con un video de un Xbox Series X expulsando humo.

Vía: ShackNews