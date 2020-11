Acá la explicación de la supuesta imagen que muestra un PS5 sobrecalentado

Durante estos últimos días empezó a circular una imagen en internet que mostraba un PlayStation 5 sobrecalentándose, y como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos y burlas. Bueno, bien dicen que siempre hay dos versiones para una historia, y acá te vamos a contar por qué sucedió esto realmente.

Por si no lo has visto, a continuación te compartimos la imagen previamente mencionada:

Presuntamente, esto sucedió en una unidad de demostración en un Best Buy de Houston, Texas. Convenientemente, la imagen únicamente muestra la pantalla, pero no la situación en que se encontraba la consola. Velo tú mismo:

Tal y como puedes ver, el PS5 está completamente “protegido” por una pequeña caja de acrílico que bloquea totalmente el flujo de aire del sistema. Evidentemente, cualquier dispositivo electrónico bajo estas condiciones es probable a sobrecalentarse. Así que no, el PS5 no sufre de problemas de enfriamiento ni nada por el estilo, simplemente no se encontraba en condiciones óptimas.

Por otra parte, también cabe la posibilidad de que dicha imagen haya sido modificada con el fin de dañar la imagen de la consola. Existe evidencia que sugiere esto:

