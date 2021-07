The Suicide Squad ya tiene calificaciones

The Suicide Squad llegará a los cines el próximo 6 de agosto de 2021. Después de una desastrosa primera película, James Gunn, director de Guardians of the Galaxy, tomó las riendas de esta secuela, con la esperanza de entregarnos una cinta digna de los personajes de DC. Ahora, las reseñas del largometraje ya están disponibles, y la recepción es positiva.

Actualmente, The Suicide Squad cuenta con una calificación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes con 49 reseñas, algo que rara vez sucede. Sin embargo, en Metacritic encontramos una recepción del 77%, algo que es considerado positivo en este sitio. Sin duda alguna, la respuesta ha sido un aliento para los fans del DCEU que se han enfrentado a cintas con una recepción mixta.

Film Critic ha mencionado:

“Aunque parece haber un techo para la plantilla familiar de Gunn, esta sigue siendo una entrada muy agradable que se encuentra entre los mejores ejemplos del Universo DC y millas por delante de la mayoría de ellos”.

JVS Medio comentó que:

“¡¡Increíble!! Increíblemente violento, amplio en su nivel de alcance, el humor está en su mejor momento para DC, ¡y es tan divertido! ¡James nos ha dado otra de las mejores películas de cómics hasta ahora!”

Mientras que Forbes ha señalado que:

“Toda la estrafalaria y violenta ‘The Suicide Squad’ de James Gunn es menos que la suma de sus partes, pero muchas de esas partes son bastante geniales”.

Así como estos comentarios, hay muchas reseñas similares que aprecian el trabajo de James Gunn, y han mencionado que esta es la mejor cinta del DCEU hasta el momento. Con un estreno planeado para la siguiente semana, será interesante ver cuál será el desempeño de esta cinta por parte del público.

The Suicide Squad llegará a los cines el próximo 6 de agosto. Hablando de cine, Nathan Fillion habla sobre la película de Uncharted. De igual forma, un póster de The Mandalorian nos muestra a Luke entrenando a Grogu.

Vía: Rotten Tomatoes