Si estabas esperando poder jugar Kena: Bridge of Spirits el 24 de agosto, entonces te tenemos muy malas noticias. En una noticia totalmente inesperada, sus desarrolladores confirmaron que el juego se retrasará hasta el 21 de septiembre, casi un mes después que la fecha previamente anunciada.

Vía Twitter, Ember Lab compartió el siguiente mensaje:

“Hemos tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de Kena hasta el 21 de septiembre para pulir el juego en todas sus plataformas. El equipo ha estado trabajando extremadamente duro y sentimos que este tiempo adicional es fundamental para asegurar la mejor experiencia posible. Sabemos que muchos de ustedes estaban ansiosos por jugarlo, y apreciamos su paciencia conforme el equipo sigue trabajando en la mejor versión posible de Kena.”

Así que ahí lo tienes, no será hasta el 21 de septiembre cuando Kena: Bridge of Spirits llegue a PlayStation y PC. Originalmente pensado como un juego de lanzamiento para el PS5, Kena se retrasó hasta algún punto no especificado de este año, hasta que finalmente se le dio fecha exacta durante un State of Play hace unos cuantos meses.

Fuente: Ember Lab