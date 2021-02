Originalmente pensado como un título de lanzamiento para el PlayStation 5, Kena: Bridge of Spirits tuvo que ser retrasado debido a la pandemia del COVID-19. Gracias al State of Play de hoy, no solo tuvimos un nuevo vistazo a su sensacional gameplay, sino que también tenemos fecha de estreno confirmada.

Kena: Bridge of Spirits debutará el próximo 24 de agosto para PS5.

Fuente: State of Play