Así luce Halo Infinite corriendo en Xbox One

Desde lo que sucedió con Cyberpunk 2077 el año pasado, la comunidad ha mostrado cierta cautela con los nuevos juegos que también harán su debut en consolas de pasada generación. Halo Infinite es uno de ellos, y considerando que 343 Industries solo ha mostrado material del shooter corriendo en Xbox Series X, existe preocupación de que su versión de Xbox One no sea la mejor. Bueno, acá puedes ver por ti mismo qué tal corre en la consola pasada de Microsoft.

A través de Twitter, la cuenta no oficial de Halo Infinite News ha compartido lo que bien podría ser el primer vistazo de Halo Infinite corriendo en un Xbox One:

Here’s a look at Halo Infinite running on the Xbox One. pic.twitter.com/EJJpzotWk9 — Halo Infinite News (@DexertoHalo) July 28, 2021

Antes de que podamos hacer cualquier comentario, es importante destacar que el video seguramente no le hará justicia al producto final, además de que todavía faltan unos meses para su lanzamiento completo. Por otra parte, sus desarrolladores prometieron que Infinite no tendría problemas de desempeño en Xbox One, así que esperemos puedan cumplir con esto.

En temas relacionados, no olvides que su beta multiplayer se llevará a cabo esta misma semana y por acá te explicamos cómo registrarte.

Halo Infinite está previsto para estrenarse a finales de 2021 en Xbox y PC.

Via: Halo Infinite News