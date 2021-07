Rumor: Habría nuevo Nintendo Direct en septiembre

No ha pasado mucho tiempo desde el último Nintendo Direct que tuvimos con motivo de E3, pero claro, los fans ya quieren saber exactamente cuándo será la siguiente de estas presentaciones y de acuerdo con un insider, ya no faltaría demasiado. Aparentemente, la Gran N tiene planes de llevar a cabo un nuevo Direct en septiembre, donde revelarán información relacionada a juegos como Metroid Dread, el DLC de Smash Ultimate y más.

Según lo informa Samus Hunter, notorio insider que anteriormente ha sido un tanto confiable en cuanto a sus filtraciones, el Nintendo Direct de septiembre estaría enfocado en Metroid Dread, aunque con espacio para otros juegos, incluyendo un nuevo Resident Evil para Switch:

“Seguramente se enfocarán en Metroid Dread, aunque Advance Wars y Mario Party también tendrán sus propias secciones dedicadas. También hay importantes anuncios planeados para Animal Crossing, la revelación del último DLC de Smash, y la nueva expansión para Hyrule Warriors. Capcom también tendrá un papel importante en el show, puesto que tienen que revelar un nuevo Resident Evil para Switch.

Si los planes para Splatoon 3 no cambian, el marketing para el juego debería empezar por esas fechas. Dudo mucho que tengamos noticias sobre la secuela de Breath of the Wild, excepto tal vez un pequeño adelanto. También es probable el anuncio sobre un nuevo proyecto de Kirby. Un título desarrollado por Nintendo y Monolith se encuentra en muy buen estado. Hace meses finalizaron las cinemáticas y en semanas recientes han trabajado en la música, por lo que ya está en etapas finales. Bayonetta 3 también está en una situación similar. Hay otros juegos en camino también, pero esos están planeados para 2022 o más tarde.”