Kena: Bridge of Spirits se retrasa hasta 2021

El evento Future of Gaming de hace unos cuantos meses nos mostró algunos juegos que llegarán a PlayStation 5, y uno de los que más llamó la atención fue Kena: Bridge of Spirits. Esta nueva IP por parte de Ember Lab destacó gracias a su increíble estilo de arte y aunque como tal este título no tuviera una fecha de lanzamiento exacta, muchos esperaban que debutara durante la ventana de lanzamiento del PS5. Tristemente ya no será así.

Por medio de Twitter, sus desarrolladores revelaron que Kena: Bridge of Spirits ya no llegará este año y ahora deberemos esperar hasta el primer trimestre de 2021 para disfrutarlo:

“El equipo de Ember Lab está muy feliz por la increíble recepción y apoyo hacia Kena: Bridge of Spirits. Tus lindas palabras y emoción por el juego han sido una inspiración para nosotros. Este año nos trajo muchos retos y nuestra transición hacia trabajar desde casa ha alentado el desarrollo más de lo que habíamos previsto. Por esta razón, hemos tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits al primer trimestre de 2021. No fue una decisión fácil, pero es lo mejor para el juego y el bienestar del equipo. Usaremos este tiempo para darle la pulida que se merece y asegurarnos de lanzar una experiencia que cumpla con nuestras visiones y sus expectativas. No podemos esperar por darles más información sobre Kena en el futuro y por entregarles una fantástica experiencia el próximo año.”

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

Kena: Bridge of Spirits llegará durante el primer trimestre de 2021 para PlayStation 5.

Fuente: Ember Lab