Ninja regresa a Twitch con un acuerdo exclusivo

Tyler “Ninja” Blevins había quedado sin hogar. Después de que Microsoft decidiera cerrar Mixer, portal en el que Ninja hacía streams de forma exclusiva, éste buscó un nuevo sitio para poder continuar su carrera y ya lo encontró.

El día de hoy se ha hecho oficial la unión de Ninja con Twitch para que el influencer trasmita de forma exclusiva por la plataforma de Amazon. Será a partir de hoy cuando haga su primer stream bajo este nuevo contrato multianual.

En un comunicado Ninja escribió lo siguiente:

“Estoy emocionado de volver a transmitir a tiempo completo y conectar con mi base leal de fans. Realmente me tomé mi tiempo para decidir cual plataforma era la mejor y Twitch me ha apoyado durante todo este proceso comprendiendo las metas generales de mi carrera. En este siguiente capítulo, me enfocaré a elevar y atraer más miradas a los creadores subrepresentados. Estoy ansioso por trabajar con Twitch para demostrar como esta increíble comunidad de jugadores puede tener un impacto significativo.”