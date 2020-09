¿Por qué el remake de Prince of Persia: Sands of Time se ve tan mal? Ubisoft explica

Durante el Ubisoft Forward del día de ayer por fin se confirmó un rumor que ya tenía tiempo: tendremos un remake de Prince Of Persia Sands Of Time. Lo que sorprendió a todos no fue el juego en sí, sino mas bien las gráficas que mostraron del título, que no corresponden a un juego que saldrá en 2021 y mucho menos para consolas actuales.

The Mako Reactor cuestionó a Ubisoft India por este tema, a lo que la subsidiaria contestó:

“Decidimos ir por un tratamiento visual único para hacer que este juego se destaque de otros. No es otro Assassin´s Creed, no es como el mismo Prince Of Persia de 2008. Tiene que ser único. Esta magia, esta fantasía se muestra a través de la saturación, de la luz, por lo que también es un desafío redefinir la identidad visual del juego con este remake.”

Syed Abbas, director general adjunto de Ubisoft India, también mencionó en la entrevista que no tuvieron ningún problema con el presupuesto del juego y que llevan trabajando en él por dos años y medio.

Confiamos que con el tiempo mejore un poco el aspecto visual de este remake que dejó mucho que desear en su presentación, aunque lo mejor es mantener nuestras expectativas a flote.

Prince Of Persia Sands Of Time Remake se estrenará en PS4, Xbox One y PC el 21 de enero de 2021.

Fuente: The Mako Reactor