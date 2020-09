Como es costumbre con Ubisoft, el remake de Prince of Persia: Sands of Time se filtró antes de tiempo, pero gracias al Ubisoft Forward de hoy se ha confirmado que es toda una realidad y lo podremos jugar el próximo año en consolas actuales. Acá te compartimos el primer vistazo a su gameplay.

Prince of Persia: Sands of Time Remake estará disponible el 21 de enero de 2021 para PS4, Xbox One y PC.

Fuente: Ubisoft