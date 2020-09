¡Es toda una realidad! Después de rumores y teasers, el día de hoy Ubisoft ha confirmado que Scott Pilgrim vs. The World: The Game hará su triunfal regreso a la industria por medio de una Compete Edition, la cual incluirá el DLC previamente lanzado, durante la temporada de “holiday 2020” en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Vía: Ubisoft Forward