Ubisoft filtra las primeras imágenes de Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Tal parece que el día de hoy veremos un anuncio muy especial referente a la serie de Prince of Persia durante Ubisoft Forward. Como sabrán, un remake de un juego en la serie fue filtrado por una tienda hace un par de semanas. Ahora, fue la misma Ubisoft quien ha arruinado su propia sorpresa, ya que la página de Uplay de Rusia ha filtrado Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Aunque en su momento se desconocía cuál sería el afortunado juego en tener un remake, ahora sabemos que será The Sands of Time, la amada entrega de 2003. Sin embargo, el material que se ha filtrado del título no logra mostrarnos el esplendor visual que esta re-imaginación podría tener.

Con el Ubisoft Forward en marcha para llevarse a cabo el día de hoy a las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México), seguramente veremos un tráiler oficial, el cual nos muestre fecha de lanzamiento y el verdadero alcance gráfico de Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

En temas relacionados, Assassin’s Creed: Valhalla adelanta su fecha de lanzamiento. De igual forma, esta entrega de la serie correrá a 4K y 60fps en la siguiente generación.

