La pre-venta de Hyrule Warriors: Age of Calamity ya está disponible en Amazon MX

El pasado martes 8 de septiembre, Nintendo nos sorprendió con el anuncio de Hyrule Warriors: Age of Calamity, una precuela de Breath of the Wild, la cual estará disponible el próximo 20 de noviembre. Si deseas adquirir tu copia, entonces te dará gusto saber que las pre-ventas de este título ya están disponibles.

Así es, al ingresar a este link podrás realizar una pre-orden en Amazon México. El precio de este juego es de $1,699 pesos. Te recordamos que si el título baja de costo en algún punto antes de su fecha de lanzamiento, estarás sujeto a estos cambios favorables para su bolsillo, siempre y cuando realices tu pre-orden lo más rápido posible.

Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará a Nintendo Switch el próximo 20 de noviembre. Te recordamos que a finales de mes tendremos más información referente a este juego. De igual forma, para acompañar este lanzamiento, cuatro Amiibo de Breath of the Wild volverán a estar a la venta.

Vía: Amazon México