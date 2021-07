Todavía falta un muy buen rato para que se estrene la tercera temporada de The Mandalorian en Disney+, sin embargo, los fans ya tienen unas cuantas teorías sobre lo que podría suceder en el futuro de la serie. Tras ese sorprendente final de temporada, todos queremos saber exactamente qué sucederá con Grogu en manos de Luke, y un nuevo póster oficial nos da una buena idea sobre este concepto.

Vía Twitter, el artista Russell Walks compartió este nuevo póster para la Comic-Con 2021, protagonizado por Luke y Grogu:

Aunque Disney no ha revelado ningún adelanto oficial sobre la tercera temporada, es evidente que la compañía no tiene intenciones de abandonar a Grogu por completo. Después de todo, este adorable personaje desató una enorme línea de mercancía que ciertamente no piensan abandonar. ¿De qué crees que trate la tercera temporada de The Mandalorian? Déjanos tu respuesta en los comentarios.

Fuente: Russell Walks