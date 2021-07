La nueva temporada de OPM se habría retrasado

La primera temporada del anime de One Punch Man se estrenó en el 2015. Tras un gran recibimiento por parte del público, los fans tuvieron que esperar cuatro años, hasta el 2019, para una segunda parte, la cual obtuvo una serie de opiniones mixtas. Si bien no hay información oficial sobre el regreso de Saitama, un nuevo reporte señala que la pandemia del COVID-19 ha impedido ver más de este anime.

De acuerdo con fuentes de Devdiscourse, la tercera temporada de One Punch Man estaba planeada para la primera mitad de 2021. Sin embargo, los tres estados de emergencia sanitaria en Japón a causa de la pandemia habrían cambiado estos planes. De igual forma, considerando que entre la primera y segunda parte hubo un largo periodo de espera, parece que los fans de este anime no tienen nada en contra de aguantarse un poco más.

Sin embargo, un punto de controversia es el estudio que se encargaría de la adaptación. La primera temporada del anime fue recibida de gran forma gracias al trabajo de Madhouse y el director Shingo Natsume. Sin embargo, la segunda temporada a cargo de J.C.Staff, decepcionó a más de uno. Por el momento se desconoce si este equipo estará de regreso, o un nuevo estudio tendrá la responsabilidad de darle vida a Saitama y compañía una vez más.

Esperemos que información oficial sea compartida lo más pronto posible. En temas relacionados, One Punch Man: A Hero Nobody Knows cerrará sus servidores el próximo año.

Vía: Devdiscourse