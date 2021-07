El juego de One Punch Man cerrará sus servidores

One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegó al mercado el pasado 28 de febrero de 2020. Aunque este título fue nominado a Mejor Juego de Peleas en The Game Awards, el trabajo de Bandai Namco es considerada una mala experiencia. De esta forma, recientemente se reveló que los servidores de esta entrega llegarán a su fin el próximo año.

Por medio de la cuenta oficial de Bandai Namco en Twitter, se ha revelado que los servidores de One Punch Man: A Hero Nobody Knows cerrarán sus puertas el próximo 28 de febrero de 2022, exactamente dos años después del lanzamiento de este título. Esto fue lo que se comentó:

“Los servidores multijugador de One Punch Man: A Hero Nobody Knows dejarán de estar disponibles el 28 de febrero de 2022. Todos los modos de juego fuera de línea, junto con las partidas en línea 1vs1, seguirán estando disponibles para jugar.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows multiplayer servers will sunset on February 28, 2022. All offline game modes, along with online 1vs1 game matches, will still be available for play.

Thank you for your understanding and continued support.

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) July 20, 2021