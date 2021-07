Se celebra el 20 aniversario de Max Payne

Hoy, 23 de julio, se celebra el 20 aniversario del original Max Payne. Así es, fue hace exactamente 20 años cuando Remedy Entertainment nos entregó el que muchos consideran el mejor juego del estudio. De esta forma, el equipo europeo ha compartido un video donde se festeja este día tan especial.

En el video conmemorativo, Sam Lake, quien prestó su imagen para Max Payne, y James McCaffrey, la voz de este personaje, han compartido un mensaje de celebración. Incluso podemos ver a Lake vestido como el protagonista de su serie.

Happy 20th birthday, Max Payne, from @SamLakeRMD (Max Payne), James McCaffrey (Max Payne), and a familiar leather jacket. 🧥🎂

Happy anniversary to everyone at Remedy, @RockstarGames, @3DRealms, and to all of you who love the game. Let's celebrate using the hashtag #MaxPayne20! pic.twitter.com/8PYua4D8HI

— Remedy Entertainment (@remedygames) July 23, 2021