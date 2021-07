Fatal Frame: MBW tiene fecha de lanzamiento

Fatal Frame: Maiden of Black Water llegó originalmente al Wii U en 2014. Afortunadamente, Koei Tecmo le ha dado una segunda oportunidad a este título por medio de un lanzamiento digital para prácticamente todas las consolas actuales. De esta forma, el día de hoy se ha revelado la fecha de lanzamiento de este título.

Por medio de un tráiler, se ha confirmado que este título llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 28 de octubre de 2021, perfecto para jugar durante el Halloween de este año.

Junto a la versión normal, también estará disponible una Digital Deluxe Edition, que incluye una copia del juego, un libro de arte digital y seis trajes inspirados en Mio Amakura y Rei Kurosawa para Yuri, Mayu Amakura y dos skins de Miku Hinasaki para Miu y un atuendo de Kei Amakura para Ren.

Aquellos que pre-ordenen el juego o lo compren dentro de las dos primeras semanas del lanzamiento recibirán un disfraz especial de Ryza inspirado en el juego de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Fatal Frame: Maiden of Black Water estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC el próximo 28 de octubre. Hablando de juegos de horror, Abandoned presenta una nueva imagen del título.

Vía: Koei Tecmo